La situation de Brescia n’est pas au mieux. 19e de Serie A, le club lombard a limogé son entraîneur, Eugenio Corini, et l’a remplacé par Diego Lopez. Malgré cette situation alarmante et trois changements de coach cette saison, les Bleu et Blanc possèdent des joueurs de talents à l’image de Sandro Tonali (19 ans). Lors d’un entretien pour le Corriere dello Sport, son coéquipier, Mario Balotelli, l’a couvert d’éloges.

« Il a une marge de progression très importante. Il est comparé à Pirlo par ses cheveux mais Sandro me rappelle Gerrard et Lampard. Je dis que, pour moi, son rôle idéal est derrière les attaquants de pointe. Sandro sait couvrir tout le terrain. Il progresserait plus vite en allant dans un autre club. » Et changer de club, l’international espoirs italien était tout proche d’y parvenir l’été dernier. Courtisé par le PSG, il était finalement resté à Brescia.