L’attaquant brésilien Neymar réalise une superbe préparation à la Coupe du Monde 2018 en Russie avec sa sélection. Ecarté des terrains pendant trois mois à cause d’une blessure au pied droit, le joueur de 26 ans confirme son retour en forme en ayant marqué deux buts lors des deux derniers matchs amicaux de son pays. Le gardien de l’AS Rome Alisson revient sur les dessous du retour au premier plan de Neymar en conférence de presse.

« Neymar va bien, par chance. Je crois que le staff médical a fait du bon travail. Il est totalement revenu. Au début, quand il a repris avec nous et qu’il a touché le ballon, on a fait attention, il avait un peu peur. Mais c’est normal après une telle blessure. Donc on a pris soin de lui lors des séances. Ensuite, il est devenu de plus en plus confiant. Il a joué la seconde période de notre premier match, il nous a aidés et il a su se débarasser de sa peur. Et lors du dernier match contre l’Autriche, il a vraiment très bien joué. Tout cela l’a rendu beaucoup plus confiant. De toute façon, nous avons besoin d’un grand Neymar sur la pelouse. »