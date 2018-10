Classique parmi les classiques, le choc entre l’Argentine et le Brésil est l’une des rencontres internationales les plus suivies. Pour ce 106e match entre les deux équipes, les deux sélectionneurs ont livré quelques surprises. Côté brésilien, Alisson est dans les cages et peut compter sur Danilo, Marquinhos, Miranda et Filípe Luis en défense. Positionné en sentinelle, Casemiro est assisté au milieu par Arthur et Philippe Coutinho. La ligne offensive est alléchante avec le trio composé de Gabriel Jesus, Neymar et Roberto Firmino

Côté argentin, Lionel Scaloni propose une équipe surprenante. Sergio Romero trouve place dans les buts tandis que Saravia, Pezzella, Otamendi et Tagliafico forment la défense. Le duo Lo Celso-Paredes apportera une touche technique et du volume dans le cœur du jeu. Rodrigo Battaglia est légèrement avancé. Paulo Dybala et Angel Correa prennent les couloirs alors que Mauro Icardi est en pointe.

Compositions :

Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Miranda, Filípe Luis - Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho - Gabriel Jesus, Neymar, Roberto Firmino

Argentine : Romero - Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico - Lo Celso, Paredes, Battaglia - Dybala, Correa - Icardi