Pour ce deuxième quart de finale de cette Coupe du Monde, le Brésil et la Belgique croisaient le fer à la Kasan Arena. Une confrontation au sommet très attendue par les observateurs. A cette occasion, le sélectionneur brésilien Tite opte pour un 4-3-3 avec la titularisation de Fernandinho à la place de Casemiro suspendu.

A noter le retour de Marcelo dans le couloir gauche de la défense. Devant, le trio Neymar, Gabriel Jesus et Willian est maintenu. Côté belge, Roberto Martinez aligne un 3-4-3 avec les titularisations de Marouane Fellaini et Chadli. Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku seront chargés de semer le trouble dans la défense brésilienne.

Les compositions officielles

Brésil : Alisson - Marcelo, Miranda, Thiago Silva, Fagner - Coutinho, Fernandinho, Paulinho - Neymar, Gabriel Jesus, Willian

Belgique : Courtois - Vertonghen, Kompany, Alderweireld - Chadli, Witsel, Fellaini, Meunier - Hazard, Lukaku, De Bruyne