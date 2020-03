Arrivé à l’OL il n’y a même pas un mois, Bruno Guimarães a déjà mis tout le monde dans sa poche. Et au Brésil, ses prestations ne sont pas passées inaperçues puisque Tite a décidé de le convoquer pour la première fois avec la Seleção. Un grand moment forcément pour lui et ses proches, notamment ses parents que l’on a vu célébrer ce moment avec joie (voir vidéo).

Interrogé par Globo Esporte, le milieu de l’OL a affiché ses ambitions. « Cette année commence très bien, je suis content de tout ce qui m’arrive. J’ai réussi mon premier objectif avec la qualification pour les JO. J’espère réussir mes débuts avec le Brésil. Tu as l’obligation de gagner, de bien jouer, de faire le spectacle, tant de grands joueurs ont porté ce maillot. Je ferai ce que j’ai toujours fait, à l’Athletico Paranaense et désormais à Lyon, courir, passer, aider mes coéquipiers, toujours être disponible, défendre quand il le faut, attaquer quand il le faut ». Et aucun doute, Bruno Guimarães tiendra parole !