Coup dur à venir pour le Brésil ? Douglas Costa était jusqu’ici incertain pour la rencontre de la Canarinha face à la Serbie mercredi, en raison d’un pépin à la cuisse. Mais O Globo va encore plus loin et se montre encore plus tranchant.

Le média brésilien évoque 15 à 20 jours d’absence pour l’ailier brésilien, qui pourrait donc manquer pratiquement tout le reste de la compétition si cela venait à se confirmer. Affaire à suivre donc...