Retraitée depuis peu, la légende brésilienne Kaka reste toujours un grand amoureux du ballon rond. A l’occasion d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le ballon d’or 2007 a été invité a évoquer Neymar et la rumeur l’envoyant avec insistance du côté du Real Madrid. « Ah, je ne sais pas, c’est une chose si personnelle... Si vous le faites maintenant, peut-être que vous direz qu’il est allé au PSG juste pour construire un pont vers le Real. Mais si c’est ce qu’il veut, il doit le faire et doit être prêt à gérer la situation. D’un autre côté, il y a toujours tellement de pression autour de lui, au Brésil c’est fou. On parle de sa performance, de sa classe, mais aussi de ses cheveux, des valises qu’il porte. C’est un grand joueur et aussi une célébrité, ce n’est pas facile de gérer tout ça », a-t-il expliqué avant de le comparer aux plus grands.

« Il me semble très tôt pour le dire. Neymar a 26 ans, il arrive à l’âge de la maturité d’un joueur. Il est l’un des candidats pour le Ballon d’Or dans les années à venir, car il grandit, tandis que Messi et Cristiano Ronaldo pour les questions d’âge devront commencer à faire face à la phase de déclin. Mais nous ne pouvons pas dire quand ce changement se produira : Cristiano à 33 ans c’est un privilège de pouvoir profiter de ce qu’il fait encore. Pour Neymar nous devons suspendre le jugement, c’est un talent mais sa vraie grandeur sera mesurée plus tard », a-t-il analysé.