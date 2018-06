Vainqueur de la Serbie (2-0), le Brésil a terminé premier du groupe E ce mercredi soir. La Seleçao continue donc l’aventure dans cette Coupe du monde 2018 et Thiago Silva a rapidement réagi après le coup de sifflet final. « Je crois qu’en première mi-temps, après le premier but, on a essayé de gérer le match. Dans la deuxième mi-temps, ils ont beaucoup poussé, on était bas mais on a très bien défendu. Et après mon but, c’était presque terminé. Nous sommes contents pour le match d’aujourd’hui pour la progression entre chaque match », a expliqué l’international brésilien sur BeIN Sports.

En huitième de finale, le Brésil affrontera le Mexique (lundi, 16h). Le joueur du Paris Saint-Germain a donc livré son avis d’El Tri : « c’est une équipe qui court beaucoup, qui a beaucoup de qualités tactiques et techniques. Ils jouent ensemble depuis longtemps, on doit bien se préparer pour affronter le match de la meilleure manière possible. Pour accéder aux quarts de finale, on doit faire le match parfait. » Réponse dans quelques jours.