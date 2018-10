Présent sur les réseaux sociaux, notamment lors de la Coupe du Monde 2018 pour féliciter Kylian Mbappé, Pelé a cette fois-ci tenu à interpeller son compatriote Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain, qui a disputé la trêve internationale avec la Seleçao, a en effet dépassé la légende brésilienne en nombre de sélections (94 contre 92).

L’ancien joueur de Santos a donc tenu à féliciter l’ancien Barcelonais, avant de lui lancer un nouveau défi : dépasser son nombre de buts en sélection. « Maintenant, va également chercher mon record de buts », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Auteur de 59 réalisations, Neymar a encore un peu de travail pour rattraper le Roi Pelé, qui a trouvé le chemin des filets à 77 reprises avec la sélection.

Congratulations, @neymarjr, on your caps this week. You surpassed my 92. Now go and get my goals record too - Brazil needs you ! // Parabéns, Neymar, por superar meu número de jogos pela Seleção. Supere meu recorde de gols também. O Brasil precisa de você ! https://t.co/wEmWBI7WPO

— Pelé (@Pele) 18 octobre 2018