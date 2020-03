Le stade Pacaembu, situé dans le centre-ville de São Paulo, au Brésil, est en cours de reconfiguration en hôpital de campagne pour recevoir les patients atteints du nouveau coronavirus, rapporte Associated Press. Les autorités prévoient que le stade mythique, antre de 45 000 sièges du SC Corinthians de 1940 à 2014, accueillent plus de 2000 lits pour traiter les cas mineurs de COVID-19. Il devrait être prêt dans 10 jours. Le stade se trouve à proximité de plusieurs grands hôpitaux de la plus grande métropole du Brésil, l’épicentre du virus.

Lundi, le Brésil avait déclaré 1 600 cas confirmés et 25 décès. L’agence de presse précise que la plupart des stades ayant accueilli le Mondial 2014 ont été proposés par leurs clubs résidents pour y construire des hôpitaux de campagne et des centres de traitement. Le Brésil dispose d’un système de santé publique, mais les autorités fédérales et étatiques craignent qu’il ne soit débordé fin avril.