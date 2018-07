Alors que le Brésil a été sorti en quarts de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique, Tite n’a pas forcément reçu de grosses critiques au pays. Mieux encore, plusieurs joueurs se sont positionnés publiquement en sa faveur.

« Il a réalisé un travail magnifique, il a fait un bon Mondial avec nous et on ne peut pas juger le travail d’un coach à cause d’un match. Je pense qu’il doit rester », a lancé Miranda, alors que Gabriel Jesus a lui aussi soutenu son sélectionneur publiquement : « mon opinion, comme celle des supporters, c’est qu’il doit rester ».