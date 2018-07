Vendredi soir, le Brésil a dit adieu à la Coupe du monde 2018 suite à sa défaite en quarts de finale contre la Belgique (1-2). La Seleçao va donc quitter la Russie, et Neymar a réagi ce samedi, quelques heures après la désillusion. La star du Paris Saint-Germain s’est en effet exprimée sur son compte Instagram.

« Je peux dire que c’est le moment le plus triste de ma carrière, la douleur est très grande car on savait qu’on pouvait y arriver, on savait qu’on avait les conditions pour aller plus loin, pour faire l’histoire... mais ce n’était pas pour cette fois-ci. Difficile de trouver la force pour vouloir à nouveau jouer au football, mais je suis sûr que Dieu me donnera assez de force pour affronter n’importe quoi, donc je ne cesserai jamais de remercier Dieu, même dans la défaite... parce que je sais que ton chemin est bien meilleur que le mien. Très heureux de faire partie de cette équipe, je suis fier de tout le monde, ils ont interrompu notre rêve mais ne l’ont pas enlevé de notre tête ni de cœurs », a écrit l’attaquant auriverde il y a quelques minutes.