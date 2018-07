L’heure du cinquième affrontement de ces huitièmes de finale a sonné ! Le Brésil affronte le Mexique à Samara (16h) ! Favorite désignée de cette Coupe du Monde, la Seleção n’a plus été éliminée à ce stade de la compétition depuis 1990 et une défaite face au futur finaliste argentin. En face, le Mexique devra vaincre la malédiction. El Tri n’a jamais franchi le stade des huitièmes de finale et n’a remporté aucun de ses 4 matches de Coupe du Monde contre le Brésil (1 nul, 3 défaites).

Pour ce choc, Tite ne déroge pas à son 4-3-3 et s’appuie sur l’ossature du début de compétition. Outre la présence de Fagner sur le côté droit de la défense, venu suppléer Danilo, blessé en début de Mondial, Filipe Luis remplace Marcelo, touché en début de match face à la Serbie. La paire Thiago Silva-Miranda occupe l’axe, alors que le trio Paulinho-Casemiro-Coutinho évoluera au milieu. Devant, c’est toujours Willian et Neymar qui entourent Gabriel Jesus. Du côté du Mexique, Juan Carlos Osorio s’appuie sur ses hommes de confiance et d’expérience. Si Memo Ochoa occupe la cage, petit changement en défense puisque le défenseur central Héctor Moreno est suspendu. Ayala rejoint Salcedo dans l’axe. Alvarez et Gallardo occupent les côtés, alors qu’une surprise apparaît au milieu avec la titularisation du vétéran Rafael Marquez, qui évoluera en compagnie du duo Guardado-Herrera. Le trio d’attaque sera lui composé de Vela et Lozano sur les côtés et Chicharito dans l’axe.

Les compositions d’équipes :

