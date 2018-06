De retour de blessure le week-end dernier contre la Croatie, Neymar avait amplement participé au succès des siens (2-0) en inscrivant le premier but. Aujourd’hui, la star du Brésil a encore trouvé le chemin des filets lors du succès face à l’Autriche (3-0). Le joueur du Paris Saint-Germain a donc retrouvé ses sensations et est revenu sur sa forme physique après la rencontre.

« Au début, j’ai eu un peu peur, mais après la première frappe, j’allais bien, j’étais calme et j’ai joué. Je suis très content du résultat d’aujourd’hui. Je suis très heureux de pouvoir courir et revenir en forme. Plus généralement, je tiens à féliciter toute l’équipe », a expliqué l’attaquant de 26 ans en zone mixte. De bon augure pour la Coupe du monde.