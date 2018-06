Une semaine après son succès contre la Croatie (2-0), le Brésil a cette fois-ci disposé de l’Autriche (3-0). Ce dimanche, la Seleçao n’a en effet qu’une bouchée de son adversaire avec un Neymar en forme. Le joueur du Paris Saint-Germain, entré à la pause pour son retour la semaine dernière, était titulaire aujourd’hui.

Auteur du deuxième but de son équipe, le joueur de 26 ans est encore rentré dans l’histoire de sa sélection. Neymar a en effet inscrit son 55e but sous le maillot brésilien et égale donc un certain Romario. Seuls Pelé (77) et Ronaldo (62) ont fait mieux. Et l’ancien Barcelonais a encore du temps pour tenter d’améliorer cette statistique !