Présent dans la liste des 23 Brésiliens convoqués pour la Coupe du Monde en Russie, Neymar sera-t-il en forme physiquement ? Tenu éloigné des terrains depuis le mois de février, le joueur du PSG sera au top selon l’un des préparateurs physiques de la Seleçao, Fábio Mahseredjian

« Il va avoir 27 jours d’entraînement avec le groupe et des matches amicaux. C’est un athlète léger physiquement parlant. Il travaille avec Ricardo Rosa et nous pensons la même chose en termes de préparation physique. Je ne vois pas de problème, il va avoir un rythme de jeu et sera dans des conditions physiques idéales », a-t-il indiqué dans des propos repris par Globoesporte.