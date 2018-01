Au cœur d’une nouvelle polémique après les sifflets du Parc à son encontre lors du match contre Dijon, Neymar est revenu sur cet événement le week-end dernier après la victoire du Paris Saint-Germain sur Montpellier (4-0). Et s’il a mis un terme à cette polémique, Neymar a vu le sélectionneur national brésilien, Tite, monter au créneau. Et s’il concède que son prodige doit améliorer certains aspects de son comportement, le patron de la Seleção n’a pas apprécié tout le battage médiatique sur le penalty tiré face à Dijon.

« (Est-ce qu’il se sent bien à Paris ?) Oui. Il y a des situations qui sont normales en raison d’une adaptation après un transfert. Ça demande du temps. Tout ce qui le concerne prend de grandes proportions comme cette dernière polémique (sifflets du Parc contre Dijon). Il a tout fait et il est allé tirer le penalty parce que c’est lui qui avait été désigné par son entraîneur. Personne ne tire un penalty comme il le veut. Dans les grands clubs, l’entraîneur détermine la hiérarchie, fait les convocations, décide des changements et dit qui tire les coups de pied arrêtés. Il est passé pour quelqu’un d’égoïste pour quelque chose qui avait été défini (par l’entraîneur). Ç’a été très injuste. Quand il réclame (une meilleure protection aux arbitres, ndlr), il a tort. Ce n’est pas à lui d’aller se plaindre de l’arbitrage ou des adversaires. Pour moi, c’est ce point qui doit être corrigé chez lui. Mais ce qu’il s’est passé a été très injuste pour Neymar », a-t-il déclaré à Globoesporte.