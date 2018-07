Après avoir été au cœur des débats lors du match Brésil - Mexique avec ses roulades qui ont déjà fait le tour du monde, Neymar s’est attiré les foudres de la planète football. Peter Schmeichel est notamment monté au créneau et a repris le Brésilien de volée à l’antenne de RT.

« Mon Dieu, je ne peux pas croire qu’il ait remporté le prix de joueur du match. La FIFA devrait surveiller ça et analyser son comportement. Le seul mot qui me vient à l’esprit pour en parler c’est "lamentable". Je fais un appel à la FIFA, parce que ce que fait Neymar ce n’est pas agréable à voir. Maintenant que nous avons le VAR nous pouvons surveiller les simulations. Il attire tant l’attention que tous les enfants voient ça et ce n’est pas bon. Nous ne voulons pas voir ça dans le foot », a pesté le légendaire portier des Red Devils.