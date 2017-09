Diego Forlan s’est ému mercredi du comportement de Daniel Alves avec Edinson Cavani lors de Paris SG-Olympique Lyonnais dimanche (2-0, 6e journée de Ligue 1). Le Brésilien n’a pas manqué de lui répondre, ce jeudi, via un petit message posté sur ses réseaux sociaux.

« Je ne sais pas quel match vous avez vu, mais, pour votre information, je n’ai empêché personne de tirer. Au contraire, c’est à moi qu’on a pris le ballon. Et, toujours pour votre informations, le dernier but sur coup franc direct du PSG, c’est moi qui l’ait marqué. Le débat est donc terminé et arrêtez de créer des polémiques sur mon nom », a-t-il lancé. C’est dit.