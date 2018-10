Juste avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais a enregistré une lourde défaite au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-5). Alors que Neymar avait ouvert le score sur penalty en première période, Kylian Mbappé a ensuite impressionné tout le monde en inscrivant un quadruplé en treize minutes. Un véritable bourreau pour les Gones, et Bruno Genesio, l’entraîneur de l’OL, est revenu sur la prestation de l’international français mais également sur sa grande forme.

« Je pense qu’il inspire aussi beaucoup de confiance aux partenaires qu’il a autour de lui et qu’une équipe avec lui ou sans lui n’a pas la même confiance. Contre nous il a raté deux faces à faces avant de mettre quatre buts. On sent une grande confiance, on sent que c’est un joueur qui est toujours au top niveau et qui veut aller le plus loin possible. Il se fixe toujours des objectifs plus importants », a déclaré le technicien de 52 ans sur le plateau du Canal Football Club.