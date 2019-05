Invité sur le plateau de OL Access sur OL TV, Bruno Genesio est revenu sur son départ à l’issue de la Ligue 1. « C’est la fin d’une histoire un peu particulière car je suis un enfant du club. On est sans cesse dans la réflexion et les choix. On a un métier exposé. Mais on vit des grands moments. J’ai eu des coups difficiles. Je me suis toujours très vite requinqué car j’étais bien entouré », a-t-il lancé.

Libre de tout contrat dans quelques jours, le technicien semble avoir les idées claires quant à son avenir. Et a priori, ce sera sur un banc de touche. « C’est une fierté. La stabilité du club a permis cela. J’ai eu cette chance d’avoir des personnes qui m’ont fait confiance. Quand j’ai repris l’équipe, je ne me projetais pas. Mais maintenant je sais que j’ai envie de continuer en tant qu’entraîneur. J’ai acquis une expérience pendant ses trois ans et demi qui me font dire que ce n’est pas fini. J’ai trois solutions : me reposer comme l’a fait mon ami Rémi Garde, rester à l’OL ou partir ailleurs. A priori j’entraînerais l’année prochaine », a-t-il expliqué. Reste désormais à savoir où...