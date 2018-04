Le penalty sifflé par Michael Olivier et transformé par Ronaldo qui a qualifié le Real Madrid face à la Juventus Turin en demi-finale de Ligue des Champions n’a toujours pas été digéré par Gigi Buffon. Invité d’une émission à la télévision italienne (Le Lene sur Mediaset) qui sera diffusée dimanche soir, le capitaine et gardien turinois a réitéré ses propos qu’il avait déjà tenus après la rencontre mercredi soir dernier. Selon lui, le doute est toujours permis.

« Au bout du compte, même si ce sont des pensées qui ont été exprimées de façon excessive, il s’agissait de pensées qui avaient une logique et que je redirais, peut-être avec un autre type de langage, disons plus civil. Le fond de ce que j’ai dit, je le maintiens pleinement. (...) Un arbitre plus expérimenté n’aurait pas sifflé. (...) Il aurait laissé jouer, il serait reparti dans l’autre sens et il aurait laissé les équipes se départager en prolongation. Il aurait laissé parler le terrain. On n’était pas dans un cas où on pouvait dire "pour moi, avec certitude, c’est un penalty". Je ne dis pas qu’il n’y avait pas penalty, je dis qu’il y avait un doute. »