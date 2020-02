Après les victoires du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et du Borussia Mönchengladbach, un autre membre du top 6, Schalke 04, avait l’opportunité de prendre les trois points ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Bundesliga. Mais sur la pelouse de Cologne (13e au coup d’envoi), les hommes de David Wagner se sont fait surprendre (3-0) et ont manqué l’occasion de se rapprocher du Bayer Leverkusent (5e).

Sebastiaan Bornauw a été le premier à faire trembler les filets adverses au RheinEnergieStadion, d’une tête sur un coup franc de Florian Kainz (1-0, 9e). Puis Jhon Cordoba a doublé la mise dans cette partie face au club de la Ruhr au terme d’une contre attaque rondement menée (2-0, 39e), avant qu’Alexander Nubel ne commette une faute de main sur un tir de Kainz pour faire un peu plus sombrer son équipe (3-0, 75e). Avec cette victoire, Cologne (29 points) grimpe à la 10e place au classement et prend ses distances avec la zone de relégation. Schalke 04 (6e, 36 points) confirme sa mauvaise passe et enchaîne une sixième rencontre sans victoire en Bundesliga.