Le début de saison tonitruant du Borussia Dortmund continue de plus belle. Les hommes de Peter Bosz ont signé leur quatrième victoire en cinq matches de championnat ce mercredi soir sur le terrain d’Hambourg (3-0). Le Japonais Kagawa a ouvert le score au cœur de la première période (0-1, 24e), avant qu’Aubameyang ne tue le match dans la seconde (0-2, 63e). Pulisic s’est invité à la fête en fin de rencontre (0-3, 79e).

Avec ce succès, le BVB - qui n’a toujours pas encaissé de but - repasse devant le Bayern Munich en tête du classement. Dans les trois autres rencontres de cette soirée, Hoffenheim a arraché la victoire dans les tréfonds du temps additionnel à Mayence (3-2) ; et Fribourg a fait nul contre Hanovre (1-1). Enfin, rien ne va plus pour le Bayer Leverkusen, battu encore (1-2) sur le terrain d’Hertha Berlin (avec un notamment un but de Salomon Kalou) et qui plonge à la quatorzième place. Le club de la capitale allemande se classe quant à lui huitième.

