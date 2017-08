Vainqueur du Hertha Berlin 2-0 ce samedi 26 août lors de la 2e journée, le Borussia Dortmund prend la tête de la Bundesliga. Pierre-Emerick Aubameyang a ouvert le score au quart d’heure de jeu, avant que Nuri Şahin ne fasse le break à la 57e minute.

Les hommes de Peter Bosz alignent leur deuxième victoire en deux matchs, tout comme le Bayern Munich et Hambourg SV. Cologne et le Werder Brème sont derniers, à égalités de points et au goal average.