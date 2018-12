Après la victoire de Leipzig un peu plus tôt dans la journée contre le Borussia Monchengladbach (2-0), Francfort recevait Wolfsbourg. Après la gifle infligée contre l’OM (4-0), les locaux voulaient enchaîner face à aux coéquipiers de Jérôme Roussillon, titulaire dans son couloir gauche. Et finalement, c’est bien Wolfsbourg qui s’est imposé à Francfort (1-2).

Au quart d’heure de jeu, Jonathan de Guzman s’offrait une première occasion mais le poteau sauvait Wolfsbourg. Dans la foulée, Weghorst répondait mais cette fois, la transversale sauvait Francfort. Finalement, Mehmedi ouvrait le score à la demi-heure de jeu (0-1, 31e). A l’heure de jeu, Gacinovic se voyait refuser un but (67e) avant que Ginczek ne double la mise pour Wolfsbourg (0-2, 68e). En fin de match, Luka Jovic réduisait le score (1-2, 89e), son quinzième but toutes compétitions confondues. Francfort ne revenait pas (1-2) et se retrouve 5e de Bundesliga, tandis que Wolfsbourg monte à la 8e place.