La 15e journée de Bundesliga continuait ce dimanche avec une affiche entre Francfort et Leverksen. Les locaux, qui restaient sur deux défaites consécutives en championnat, voulaient renouer avec la victoire sur leur pelouse face à Leverkusen. De leur côté, les visiteurs, 11e du championnat, voulaient s’imposer pour remonter au classement. Seulement, Francfort s’est imposé et renoue avec la victoire (2-1).

Le début de match était dominé par Leverkusen. Volland (12e) et Brandt (15e, 18e) manquaient l’ouverture du score, avant que Bellarabi ne trouve la faille, un but finalement refusé (19e). Et à la demi-heure de jeu, Da Costa ouvrait le score pour Francfort, bien servi par Kostic (1-0, 28e). Francfort allait chercher le but du break (41e, 49e), et finalement, Kostic doublait la mise après un bon service de Haller (2-0, 57e). Mais à l’heure de jeu, Bellarabi réduisait le score (2-1, 65e). Le score ne bougeait plus et Francfort confirmait sa 5e place. Leverkusen reste 11e.