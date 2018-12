Suite de la seizième journée de Bundesliga ce mercredi soir. Après la victoire du Bayer Leverkusen sur Schalke 04, le Bayern Munich avait une belle occasion de distancer l’un de ses poursuivants, le RB Leipzig. Mais les Munichois ont mis longtemps avant de faire la différence. Bien bloqués par Leipzig, ils doivent finalement leur salut à Franck Ribéry auteur du but victorieux en fin de match (1-0). Le Bayern reste ainsi dans la foulée du Borussia Mönchengladbach et signe son quatrième succès de rang.

Dans les autres matches, Quasion et le prometteur Jovic ont régalé leur équipes lors du Mayence-Eintracht avec un doublé chacun (2-2). un nul qui empêche Francfort piquer la quatrième place du classement au RB Leipzig. Enfin, pas de vainqueurs entre Fribourg et hanovre (1-1), ni entre le Werder Brême et Hoffenheim (1-1).

Les résultats de la soirée :

Schalke 04 - Bayer Leverkusen : 1-2 (Wright ; Dragovic, Alario)

Mayence - Eintracht Francfort : 2-2 : (Quaison x2 ; Jovic x2)

Bayern Munich - RB Leipzig : 1-0 (Ribéry)

Fribourg - Hanovre : 1-1(Waldschmidt ; Felipe)

Werder Brême - Hoffenheim : 1-1 (Gebre Selassie ; Bittencourt)