La 17e journée de Bundesliga continuait ce samedi après les succès du Borussia Dortmund contre le Borussia Monchengladbach (2-1) et du RB Leizpig sur le Werder Brême (3-2). Le Bayern Munich, en haut de tableau, devait impérativement l’emporter sur la pelouse de l’Eintracht Francfort pour devenir dauphin du club dirigé par Lucien Favre. Et grâce à Franck Ribéry, le Bayern Munich l’a emporté (0-3). Et pourtant, Francfort s’offrait les premières occasions de la rencontre mais ni Da Costa (8e), ni Jovic (10e) ne parvenaient à ouvrir le score.

Le Bayern poussait ensuite, mais Alaba et Müller manquaient tour à tour de précision (13e). Finalement, Lewandowski trouvait bien Ribéry qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 35e). En seconde période, Francfort tentait de revenir, mais finalement, Franck Ribéry s’offrait un doublé, prenant Trapp à contre-pied (0-2, 79e). En fin de match, Rafinha tuait le suspense, bien trouvé par Müller (0-3, 89e). Un succès qui permet aux Bavarois de prendre la 2e place, 6 points derrière le Borussia Dortmund. Francfort reste 5e, à 6 points du podium.