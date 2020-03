La 24e journée de Bundesliga s’achevait avec un match au sommet entre le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen. Une rencontre très animée entre le deuxième et le cinquième du championnat. Et ce sont les visiteurs qui ont rapidement trouvé la faille grâce à Leon Bailey. Le Jamaïcain profitait d’un contre initié sur la droite et d’une passe en retrait de Kai Havertz pour crucifier le gardien à bout portant (29e). Mené au score, le RB Leipzig a immédiatement réagi sur coup franc. Côté gauche, Christopher Nkunku enroulait un ballon devant le but de Lukas Hradecky. Bien placé, Patrik Schick se chargeait d’envoyer le ballon sur la gauche des cages d’un coup de tête (32e).

Le Bayer Leverkusen avait une autre possibilité de marquer peu avant la pause mais Lucas Alario tombait sur Péter Gulácsi bien placé (42e). Au retour des vestiaires, le RB Leipzig reprenait le contrôle et Christopher Nkunku d’une lourde frappe à l’entrée de la surface obligeait le portier finlandais du Bayer Leverkusen à la parade. Décousue, cette partie voyait les occasions se succéder. Finalement, Marcel Sabitzer a eu une dernière occasion de marquer pour le RB Leipzig mais a manqué le coche pour quelques centimètres (88e). Ce match nul 1-1 n’arrange personne puisque le RB Leipzig est désormais à 3 points du Bayern Munich tandis que le Bayer Leverkusen se retrouve à 2 points du Borussia Mönchengladbach et à 4 longueurs du Borussia Dortmund.