L’attaquant français Sébastien Haller avait surpris son monde cet été en choisissant de s’engager avec l’Eintracht Francfort en Allemagne. Il a privilégié le temps de jeu, dans un championnat qui laisse souvent la part belle aux buteurs.

Son équipe est cependant mal partie en Bundesliga avec deux défaites lors des 4 premières journées, et surtout aucun but inscrit par Haller, titularisé à chaque reprise. Il a profité de la 5e journée et d’un déplacement à Cologne pour ouvrir son compteur but, sur penalty, et donner la victoire à l’Eintracht (1-0).