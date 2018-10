Adversaire de l’Olympique Lyonnais mardi (3-3) en Ligue des champions, Hoffenheim replongeait dans la Bundesliga en cet fin d’après-midi, avec la réception de la lanterne rouge, Stuttgart, à l’occasion de la 9e journée. Profitant de l’expulsion d’Emiliano Insua dès la 8e minute, après utilisation de la VAR, pour un pied dans le visage de Pavel Kaderabek, le TSG Hoffenheim a fait plier son adversaire à petite feu.

C’est en seconde période que le festival a lieu. Joshua Brenet a ouvert le score au retour des vestiaires (1-0, 48e), avant que le sauveur du TSG face à l’Olympique Lyonnais Joelinton ne vienne doubler la mise trois minutes plus tard (2-0, 51e). A l’heure de jeu, l’Algérien Ishak Belfodil avait inscrit un doublé et porté le score à 4-0. La messe était dite pour les partenaires de Benjamin Pavard, titulaire en défense centrale. Le VfB est 18e et dernier de Bundesliga et ne compte que 5 points après 9 journées. Hoffenheim est 8e.