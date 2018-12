Alors que le VfL Wolfsbourg a battu Augsbourg (3-2) plus tôt dans la journée, le TSG Hoffenheim et le FSV Mayence se retrouvaient pour le dernier match de Bundesliga en 2018. La rencontre démarrait sous les meilleurs auspices pour les locaux. Sur le côté droit, Steven Zuber débordait et trouvait Kerem Demirbay dans la surface. Le milieu de terrain se retournait avant de crucifier Robin Zentner (1-0, 11e).

En tête, Hoffenheim pensait avoir fait le plus dur. Mené, Mayence réagissait rapidement. Profitant d’un ballon mal renvoyé par les locaux, Jean-Philippe Mateta surgissait et égalisait d’une frappe limpide (1-1, 16e). Les deux équipes se livraient totalement, mais ne parvenaient pas à prendre l’avantage. Hoffenheim est septième tandis que Mayence est douzième.