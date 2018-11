En ouverture de la 13e journée, le Fortuna Düsseldorf recevait Mayence, à l’Esprit Arena. Restant sur une défaite à domicile face au leader Dortmund, le FSV Mayence 05 a confié son destin à Jean-Philippe Mateta. L’ancien Lyonnais s’en est allé fixer et déposer le défenseur du Fortuna Robin Bormuth dans sa surface, avant de conclure d’un tir croisé du pied gauche (0-1).

Ce troisième but en quatre matches de championnat de l’international espoirs tricolore (pour trois victoires) permet à Mayence de grimper provisoirement à la 8e place du classement. Après l’embellie aperçue sur la pelouse du Bayern Munich (3-3) lors de la précédente journée, rendue possible par le jeune ailier belge Dodi Lukebakio, auteur d’un triplé, le Fortuna retombe dans ses travers et reste englué à la 17e place, à un point de 15e et premier non concerné par la relégation.