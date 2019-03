Pour le compte de la 26e journée de Bundesliga, l’Eintracht Francfort recevait sur sa pelouse la lanterne rouge Nuremberg. Pour ce rendez-vous, les locaux voulaient impérativement l’emporter et enchaîner une quatrième victoire consécutive pour rester au contact de la Ligue des Champions. En face, Nuremberg connaissait la série inverse avec 3 revers consécutifs.

Après une première occasion pour les visiteurs (3e), Jovic manquait sa tête (18e). Et finalement, Hinteregger ouvrait le score (31e). Paciencia pensait doubler la mise mais son but était refusé (37e). De son côté, Haller ne parvenait pas à doubler la mise (64e), tout comme Kostic (73e). Francfort l’emportait (1-0) et revient ainsi à trois points de Leipzig, 3e.