Il y a des saisons comme cela, où tout se goupille bien pour un club. Cela semble être le cas de l’Eintracht Francfort, qui réalise un exercice 2018-2019 impressionnant, notamment en Ligue Europa, où il est qualifié en demi-finale (face à Chelsea). En Bundesliga, cela avance bien aussi, à l’image du dernier match de la 30e journée, disputé ce lundi soir sur la pelouse de Wolfsbourg.

Dominé durant l’essentiel de la rencontre par les Loups, l’Eintracht s’en est remis à ses montants (un poteau et une transversale touchés par Wolfsbourg) et à son gardien Kevin Trapp pour rester à flot. Et il a même inscrit un but, plutôt chanceux, par De Guzman, qui était entré en jeu quelques minutes auparavant. Il a cependant cédé en fin de rencontre sur un but de Brooks. Score final 1-1. L’Eintracht, 4e, dispose de 2 points d’avance sur le 5, Mönchengladbach.