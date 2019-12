L’Eintracht s’en tire bien dans cette 14e journée de Bundesliga. Lors de la réception du Hertha Berlin, pourtant 16e du championnat, Francfort a dû remonter deux buts pour sauver le point du match nul (2-2).

Les Berlinois avaient ouvert le score par Lukebakio (30e) et Grujic (63e) et pensaient avoir fait le plus dur mais c’était sans compter sur la résilience des Aigles. Hinteregger a d’abord réduit le score (66e) avant de voir Rode (86e) égaliser en fin de rencontre. Au classement, les positions ne bougent pas, l’Eintracht étant toujours 10e.