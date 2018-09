Il n’y a pas que le Bayern Munich en Bundesliga. Un choc était au programme en apéritif de la 5e journée de championnat entre deux équipes invaincues cette saison, le Werder Brême et le Hertha Berlin. Et c’est le Werder qui s’est imposé, au Weserstadion, sur le score de 3-1 avec des buts signés Harnik, Veljkovic et Kruse. La réduction du score du Hertha est due à Dilrosun.

Avec cette victoire (la première de la saison à domicile), le Werder grimpe à la 2e place du classement, avec 11 points en 5 rencontres, tandis que le Hertha passe à la 3e place, avec 10 points au compteur. Suite et fin de cette 5e journée ce mardi soir et mercredi.