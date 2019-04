Ce samedi après-midi se déroulait la 30ème journée de Bundesliga. Leader avec un point d’avance sur Dortmund, le Bayern Munich accueillait le Werder Brême à l’Allianz Arena. Kingsley Coman démarrait la rencontre au contraire de Franck Ribéry et Corentin Tolisso sur le banc. Les hommes de Niko Kovac se procuraient une belle opportunité peu avant la demi-heure de jeu par Gnabry, mais Pavlenka s’interposait (25e). Dans le second acte, le Bayern montrait les crocs et se procurait nombreuses opportunités. Gnabry voyait sa frappe déviée par Pavlenka sur le montant (54e) et Lewandowski butait sur le portier du Werder (57e). Les choses se corsaient pour Brême avec l’expulsion de Veljkovic (58e). Ultra dominateurs, les Bavarois vendangeaient devant le but.

Muller seul devant le but ratait l’immanquable de la tête (70e). Mais à force de persévérance, les hommes de Kovac ouvraient le score. Thiago Alcantara décalait Süle dont la frappe déviée par Klaassen trompait Pavlenka (1-0, 75e). Grâce à cette nouvelle victoire, le Bayern Munich comptait quatre points d’avance sur Dortmund qui affrontera Fribourg dimanche. Dans les autres matchs de l’après-midi, Augsbourg atomisait Stuttgart (6-0) grâce à des doublés de Max (29e, 59e) et Richter (53e, 68e) notamment. Le Bayer Leverkusen éprouvait toutes les peines du monde pour se défaire de Nuremberg (2-0) grâce à des réalisations d’Alario (62e) et Volland en fin de match (87e). Enfin dans le duel du milieu de tableau, Mayence grâce notamment à un doublé de Mateta (1ère, 87e) se débarrassait de Düsseldorf (3-1).

Les résultats de l’après-midi

Bayern Munich 1-0 Werder Brême : Süle (75e) pour le Bayern

Bayer Leverkusen 2-0 Nuremberg : Alario (62e), Volland (87e) pour Leverkusen

Mayence 3-1 Fortuna Düsseldorf : Mateta (1ère, 87e), Onisiwo (67e) pour Mayence ; Lukebakio (19e) pour Düsseldorf

Augsbourg 6-0 VfB Stuttgart : Khedira (11e), Hahn (18e), Max (29e, 59e), Richter (53e, 68e) pour Augsbourg