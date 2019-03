Battu d’une courte tête par Augsbourg vendredi dernier (2-1), le Borussia Dortmund avait laissé une belle opportunité au Bayern Munich de revenir à sa hauteur. Pourtant la mission n’était pas si simple pour le Rekordmeister avec un déplacement sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Quatrièmes, ces derniers pouvaient retrouver le podium en cas de succès. La rencontre démarrait très fort avec un corner parfaitement enroulé par James Rodriguez. Le Colombien trouvait l’homme fort des Bavarois, Javi Martinez au premier poteau. La tête du Basque fusillait Yann Sommer (1-0, 2e). Parfaitement rentrés dans la partie, les Munichois doublaient la mise. Côté gauche, David Alaba adressait un centre devant le but adverse. Thomas Müller butait sur le gardien adverse, mais ce dernier relâchait le ballon. À l’affût, le Champion du monde 2014 inscrivait le deuxième but des siens (2-0, 11e).

Malmené, le Borussia Mönchengladbach ne parvenait pas à faire jeu égal. Toutefois, les Fohlen profitaient d’un temps fort. Thorgan Hazard trouvait Lars Stindl dans la surface qui fusillait Manuel Neuer sans trembler (2-1, 37e). Surpris, le Bayern Munich reprenait sa marche vers l’avant au retour des vestiaires. Thiago Alcantara mettait Robert Lewandowski sur orbite. L’attaquant polonais se jouait de la défense adverse et déposait la sphère au fond des filets (3-1, 47e). Le Bayern Munich ne relâchait pas son étreinte. Côté droit, Joshua Kimmich débordait et trouvait Robert Lewandowski au second poteau. L’attaquant butait sur le gardien, mais se battait pour la récupérer. Nicolas Elvedi dégageait dans la précipitation et Serge Gnabry concluait d’une lourde frappe (4-1, 75e). Joshua Kimmich obtenait ensuite un penalty dans le temps additionnel que Robert Lewandowski transformait (5-1, 90e +1). Avec cette démonstration de force, le Bayern Munich revient à hauteur du leader, le Borussia Dortmund grâce à ce succès. Le Borussia Mönchengladbach reste quatrième et n’avance plus.