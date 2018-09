Cinquième journée de Bundesliga et premiers points perdus par le Bayern Munich. Opposés à Augsbourg, les hommes de Niko Kovac ont concédé un étonnant match nul. Il avait fallu attendre la 48e minute pour qu’Arjen Robben, 34 ans, ouvre la marque. Mais les Bavarois ont craqué en toute fin de match sur un but signé Felix Götze, formé au... Bayern ! Score final 1-1 et première contre-performance de la saison pour le club qui reste leader de la Bundesliga.

Dans les autres matches de la soirée, Fribourg a dominé Schalke 04 (1-0). Le club de la Ruhr n’a toujours pas marqué le moindre point cette saison en championnat ! Enfin, Hoffenheim est parti s’imposer sur la pelouse de Hanovre (1-3).