Il y avait trois belles rencontres de championnat allemand ce soir. Le Bayern Munich se déplaçait notamment sur la pelouse de Schalke 04, où Harit était notamment titulaire. Les Bavarois se sont imposés sur le score de 3-0, grâce à des buts de Lewandowski, James Rodriguez, Arturo Vidal

Le Bayern reprend donc la tête du championnat en attendant la rencontre du Borussia Dortmund demain. On notera la défaite du RB Leipzig à Augsburg, ainsi que le but d’Origi lors du match nul entre Wolfsburg et le Werder.

Les résultats du soir

Augsburg 1 - 0 RB Leipzig

Gregoritsch (4e)

Schalke 04 0 - 3 Bayern Munich

Lewandowski (25e), James Rodriguez (29e), Arturo Vidal (75e)

Wolfsburg 1 - 1 Werder Brême

Divock Origi (28e) - Fin Bartels (56e)