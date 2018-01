Après la défaite du RB Leipzig hier contre Fribourg, les joueurs de Jupp Heynckes avait l’occasion de creuser un peu plus l’écart avec la concurrence. C’est désormais chose faite avec un succès face au Werder Brême. Pourtant le Rekordmeister va se faire surprendre en début de rencontre avec un but de Jérôme Gondorf (0-1 ; 25e). La réaction ne va pas se faire attendre trop longtemps et Thomas Müller remet les deux équipes à égalité (1-1 ; 41e).

En seconde mi-temps, le Bayern Munich va hausser le ton et Robert Lewandowski inscrit son 16e but en championnat cette saison (2-1 ; 63e). Une domination au score de courte durée. Sur un corner, Niklas Süle va détourner malencontreusement le ballon au fond de ses propres filets (2-2 ; 74e). Finalement, Robert Lewandowski (3-2 ; 76e) et Thomas Müller (4-2 ; 84e) vont se charger de remettre le Bayern Munich sur le bon chemin. Un succès 4-2 qui permet aux coéquipiers de Franck Ribéry de compter 16 points d’avance sur son dauphin le Bayer Leverkusen.