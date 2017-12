La quatorzième journée du championnat d’Allemagne était au programme ce samedi après-midi. Les deux ogres, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, devaient se rattraper après leurs faux-pas le week-end dernier.

Les coéquipiers de Corentin Tolisso accueillaient Hanovre et ont réalisé un bon résultat avec une victoire 3-1 grâce à Vidal, Coman et Lewandowski. Ils sont toujours leaders. Le Borussia Dortmund avait un déplacement périlleux sur le terrain du Bayer Leverkusen et n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1. Enfin, Leipzig a pris un cinglant 0-4 à Hoffenheim.

Les résultats de cet après-midi :

Mayence 1 - 3 Augsbourg : Holtmann (85e) ; Gregoritsch (22e), Finnbogason (43e, s.p.), Finnbogason (86e).

Bayer Leverkusen 1 - 1 Dortmund : Volland (30e) ; Yarmolenko (73e).

Bayern Munich 3 - 1 Hanovre : Vidal (17e), Coman (67e), Lewandowski (87e s.p.) ; Benschop (35e).

Hoffenheim 4 - 0 RB Leipzig : Amiri (13e), Gnabry (52e, 62e), Uth (87e).

Werder Brême 1 - 0 Stuttgart : Kruse (45e).