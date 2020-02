Après avoir battu le Paris Saint-Germain ce mardi en Ligue des Champions, le Borussia Dormtund s’en allait défier le Werder Brême pour le compte de la 23e journée de Bundesliga. La première période n’était pas très animée et le score restait nul et vierge. Dominateurs, les hommes de Lucien Favre allaient finalement prendre l’avantage. Erling Braut Håland se distinguait d’une frappe qui était contrée en corner. Sur le coup de pied de coin, botté par Jadon Sancho, Dan-Axel Zagadou reprenait le ballon et l’envoyait au fond des filets (52e). Peu de temps après, Achraf Hakimi était lancé sur la droite et centrait au premier poteau. Erling Braut Håland coupait la trajectoire et doublait la mise (66e). Avec cette victoire 2-0, le Borussia Dortmund remonte à la deuxième place quatre points derrière le Bayern Munich et à hauteur du RB Leipzig.

Autre candidat au titre justement, le Borussia Mönchengladbach avait fort à faire sur sa pelouse contre le TSG Hoffenheim. Les Fohlen prenaient l’avantage assez rapidement suite à un corner. Bénéficiant d’une remise de Marcus Thuram dans la surface, Matthias Ginter fusillait le gardien d’un boulet de canon (11e). Alassane Pléa aurait pu marquer en fin de rencontre, mais son penalty a été repoussé par Oliver Baumann (74e). Gladbach a finalement craqué dans les derniers instants avec un but de Lucas Ribeiro (90e +2). Avec ce match nul 1-1, le Borussia Mönchengladbach laisse échapper des points précieux. Enfin, le FC Cologne s’est facilement imposé contre le Hertha Berlin (5-0) tandis que le Fortuna Düsseldorf a pris le meilleur sur Fribourg (2-0).

Les rencontres de l’après-midi :

Werder Brême 0-2 Borussia Dortmund : Dan-Axel Zagadou (52e) et Erling Braut Håland (66e) pour le Borussia Dortmund

Fribourg 0-2 Fortuna Düsseldorf : André Hoffmann (37e) et Erik Thommy (61e) pour le Fortuna

Hertha Berlin 0-5 FC Cologne : Jhon Cordoba (4e et 22e), Rune Jarstein (CSC, 37e), Florian Kainz (62e) et Mark Uth (69e) pour le FC Cologne

Borussia Mönchengladbach 1-1 TSG Hoffenheim : Matthias Ginter (11e) pour Gladbach