Après avoir joué en Coupes d’Europe cette semaine, le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort s’affrontaient à l’occasion de la 5e journée de Bundesliga. Et dans une rencontre spectaculaire, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un match nul (2-2).

Les Borussen avaient ouvert le score rapidement par l’intermédiaire d’Axel Witsel (11e) mais le SGE avait réagi juste avant la mi-temps grâce à André Silva (43e), auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs. En seconde période, Jadon Sancho pensait bien donner un avantage définitif à son équipe (66e) mais c’était sans compter sur la réaction des Aigles dans les derniers instants. Après avoir mis la défense du Borussia, l’attaque de l’Eintracht forçait Thomas Delaney à marquer contre son camp (88e) et ainsi arracher un précieux match nul. Dortmund est 3e au classement (10 pts) alors que Francfort pointe à la 9e place (7 pts).

