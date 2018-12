Descendu au troisième rang de la Bundesliga suite au succès du Bayern Munich contre Nuremberg (3-0), le Borussia Mönchengladbach recevait le VfB Stuttgart pour la quatorzième journée du championnat d’Allemagne. Une rencontre nettement dominée par les locaux qui obtenaient les meilleures occasions. Toutefois, la défense de Stuttgart tenait bon et il faillait attendre plus d’une heure de jeu pour que Raffael ouvre le score sur un service de Florian Neuhaus (1-0, 69e).

Ce dernier prenait ensuite le costume de buteur pour doubler la mise (2-0, 77e). Le cauchemar ce poursuivait pour Stuttgart avec l’exclusion d’Erik Thommy pour un second carton jaune (83e). Finalement, les Fohlen confortaient leur succès sur un but contre son camp de Benjamin Pavard (3-0, 84e). Au classement, le Borussia Mönchengladbach est deuxième et se retrouve à 7 longueurs du Borussia Dortmund. De son côté, Stuttgart est seizième et barragiste.