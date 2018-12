La quatorzième journée de Bundesliga continuait ce samedi avec un choc du haut de tableau entre le Hertha Berlin et l’Eintracht Francfort. Les coéquipiers de Salomon Kalou avaient l’occasion de revenir à hauteur de leur adversaire du soir en cas de victoire. Et c’est chose faite, puisque le Hertha s’est imposé à domicile sur le score de 1-0.

Pourtant, c’est bien Francfort et Haller qui avaient une première grosse occasion, mais le portier local sortait une superbe parade (11e). Finalement, Marko Grujic ouvrait le score de la tête sur un corner de Plattenhardt (1-0, 40e). Au retour des vestiaires, Selke pensait faire le break mais son but était refusé (50e). Dans la foulée, Jovic manquait l’égalisation de peu, butant sur Jarstein (56e). Les locaux s’imposaient 1-0 et remontent à hauteur de Francfort, 5e.