Après les premiers matches de vendredi et samedi, la 9e journée de Bundesliga se termine ce dimanche. Après le match nul entre Nuremberg et l’Eintracht Francfort (1-1) un peu plus tôt dans la journée, le RB Leipzig et Schalke 04 croisaient le fer. Sur la pelouse de la Red Bull Arena, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager, se quittant même sur un score nul et vierge (0-0).

Dominateurs, les locaux ont beaucoup tenté (14 frappes dont 2 cadrées, contre 6 tentatives) mais n’ont jamais trouvé le chemin des filets. Avec ce deuxième match nul en championnat, le RB Leipzig passe cinquième mais manque l’occasion de monter sur le podium. Schalke 04 reste 15e.

Les résultats du jour :

Nuremberg 1-1 Eintracht Francfort (Zrelak, 78e - Haller, 90e+2)

RB Leipzig 0-0 Schalke 04

Le dernier match de cette 9e levée :

18h : Werder Brême - Bayer Leverkusen