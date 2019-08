Duel fort intéressant dans ce début de saison, le match entre le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort a tenu ses promesses. A domicile, les joueurs de Julian Nagelsmann ont fait preuve d’autorité face aux Adler. Alors que sa prolongation a été officialisé avant la rencontre, Timo Werner s’est montré décisif.

Sur un corner prolongé du premier au second poteau par Yussuf Poulsen, l’attaquant n’avait plus qu’à pousser la sphère au fond des filets (10e). Passeur en première période, son homologue danois trouvait la mire d’une belle reprise de volée qui passait entre les jambes de Kevin Trapp (80e). Néanmoins, le Portugais Gonçalo Pacienca réduisait le score dans les derniers instants (90e). Avec cette victoire 2-1, le RB Leipzig est deuxième ex-æquo de Bundesliga avec autant de points que le Borussia Dortmund, Fribourg et le Bayer Leverkusen.

